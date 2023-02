Miliardario prepara offerta su Tottenham da 3,5 mld

(ANSA) - BRUXELLES, 16 FEB - Il miliardario iraniano-americano Jahm Najafi sta preparando un'offerta da 3,75 miliardi di dollari, pari a circa 3,5 miliardi di euro, per acquistare il Tottenham, una delle squadre londinesi della Premier League. Lo riferisce il Financial Times, citando due persone a conoscenza dell'operazione. L'imprenditore, presidente di Msp Sport Capital, sta lavorando con un consorzio di investitori per strutturare l'offerta, che dovrebbe venire formalizzata fra poche settimane al proprietario del club, Joe Lewis, e a Daniel Levy, presidente della squadra della quale Antonio Conte è allenatore. L'offerta valuterebbe il club a circa 3 miliardi di dollari (2,8 miliardi di euro), cui si aggiungerebbero i 750 milioni di debito (700 milioni di euro).

Msp punterebbe al 70% del club, mentre altri investitori del Golfo, principalmente Abu Dhabi, contribuirebbero per il restante 30%. (ANSA).