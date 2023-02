Europa League: Juventus-Nantes 1-1

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Pareggio per Juventus nell'andata dei play off per gli ottavi di Europa League. Contro il Nantes finisce 1-1 e la qualificazione si giocherà tra una settimana in Francia. Bianconeri in vantaggio con Vlahovic al 13' del primo tempo. Il Nantes trova il pareggio nel secondo tempo con Blas.

Nel finale proteste bianconere per un fallo di mano in area di Centonze ma la Var punisce la spinta di Bremer. (ANSA).