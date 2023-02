Confronto tecnico fra Aia e club della Serie B

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Prosegue il percorso di confronto e trasparenza tra l'Associazione italiana arbitri (Aia), la Lega Serie B e le sue associate. In collegamento su piattaforma elettronica, si è svolta una lezione tecnica sul regolamento alla presenza dei vertici dell'Aia, della B e di allenatori, capitani, staff tecnico, team manager e dirigenti addetti all'arbitro dei club.

In apertura, informa la Lega, è intervenuto il presidente, Mauro Balata, il quale ha parlato di "occasione di dialogo e di condivisione importante perché rappresenta un momento di crescita per tutti". Un saluto è arrivato anche dal segretario generale della Figc, Marco Brunelli. Il responsabile della Can Gianluca Rocchi ha illustrato alcuni dati relativi alla prima parte della stagione, su falli, rigori, tempo di giuoco, interventi Var, ammonizioni ed espulsioni. "Siamo molto contenti di questi dati che evidenziano il lavoro svolto - ha detto -.

Momenti come questo ci danno infatti anche l'opportunità per spiegare le linee tecniche che abbiamo dato agli arbitri".

Durante l'incontro sono state molte le domande delle società motivate da diversi episodi del campionato in corso, episodi analizzati con filmati tecnici, portati all'attenzione dai club stessi, e che sono stati il preludio per spiegazioni e chiarimenti, forniti dallo stesso Rocchi, sulle interpretazioni date dai direttori di gara.

Presenti all'incontro anche il vicepresidente dell'Aia, Duccio Baglioni, e la componente del Comitato Nazionale Katia Senesi, che hanno portato il saluto dell'Associazione. "E' stato un incontro costruttivo e produttivo - ha detto Baglioni -.

Altri ne seguiranno in uno spirito di collaborazione e di confronto continuo". "Noi svolgiamo un ruolo di servizio - ha aggiunto Senesi -. Siamo impegnati per fornire un servizio sempre di più di qualità a tutte le società ed in ogni categoria". (ANSA).