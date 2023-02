Calcio:Napoli;Simeone, si vince in gruppo partita dopo partita

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - "Questo è il momento migliore della mia carriera, ma non è il mio limite. Posso ancora migliorare, ho tanta strada da fare. So che se continuo ad allenarmi posso crescere". Così Giovanni Simeone descrive la sua prima stagione a Napoli, vissuta partendo dalla panchina ma confermandosi determinante quando entra. L'attaccante argentino ha parlato a Sky Sport Uk parlando del sogno di Napoli di vincere il titolo e della voglia di dare tutto anche in Champions League: "Il gruppo - spiega - è la cosa più importante e per vincere servirà ogni giocatore. Se l'attaccante titolare non segna, il sostituto può farlo. Lo stesso vale per la difesa e il centrocampo. Per ottenere le vittorie, dobbiamo essere presenti in ogni partita, coem dice mio 'partido a partido', partita dopo partita.

Dobbiamo essere pronti a tutto, perché ogni tre punti contano.

Sento la stessa cosa con la Champions League, possiamo giocare contro qualsiasi club, poi è difficile dire se vincerai o meno.

Ma noi siamo pronti, la Champions è davvero importante. Voglio esserci ancora a giugno". (ANSA).