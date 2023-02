Calcio: Ranieri, bravo Jankto per il suo outing

(ANSA) - CAGLIARI, 16 FEB - "Apprezzo tantissimo quello che ha fatto: in un mondo come il calcio, seguito da tutti, sarebbe bello che ce ne fossero anche altri messaggi così per fare capire che non ci sono differenze. Siamo tutti una famiglia e stiamo bene tutti quanti insieme". Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari e qualche anno fa tecnico della Sampdoria, ha commentato così l'outing del suo ex giocare Jankto. "Ragazzo d'oro - dice - gran professionista e gran giocatore che ha fatto tanto per la Sampdoria. Anche un bravo artista: sa dipingere molto bene. Ha dato questo messaggio, si è voluto sentire libero". (ANSA).