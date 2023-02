Berlusconi sabato allo stadio per Monza-Milan

(ANSA) - MONZA, 16 FEB - Ci sarà anche Silvio Berlusconi allo U-Power Stadium, sabato pomeriggio alle 18, per la sfida tra Monza e Milan. Il presidente dei biancorossi è atteso allo stadio dei brianzoli, come ha spiegato il vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani. Per Berlusconi e Galliani, 29 trofei (di cui 13 internazionali) in rossonero, quella della quarta giornata di ritorno sarà inevitabilmente una partita dal sapore particolare. La sfida di andata a San Siro, all'undicesima giornata, finì 4-1 per il Milan. (ANSA).