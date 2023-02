Associazione Astori: da Malagò alla Fiorentina, cresce sostegno

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Cresce il sostegno alla neonata Associazione Davide Astori, voluta dalla famiglia del capitano della Fiorentina scomparso a 31 anni il 4 marzo 2018 mentre era in ritiro a Udine con la squadra. L'Associazione, "come ha spiegato il presidente del consiglio direttivo, Luigi Maria Miranda - sottolinea Bruno Astori - si pone obiettivi concreti in termini di studio e diffusione della storia, dei principi e valori ideali e della cultura del calcio. Prevede giornate di studio collegate a materie scientifiche, giuridiche, in occasione delle quali si raccoglieranno fondi da destinare a finalità benefiche".

"Di grande prestigio è il sostegno garantito dal numero uno del Coni Giovanni Malagò, nostro presidente onorario - prosegue - Un ringraziamento speciale va al sindaco Dario Nardella che, insieme a tutta la città e ai tifosi, non perde occasione per dimostrarci il proprio affetto, la propria vicinanza, così come la Fiorentina che ci ha peraltro ospitati nel suo Centro Sportivo nel pomeriggio di lunedì".

"Hanno già confermato il sostegno all'iniziativa il governatore della Toscana Eugenio Giani - conclude Bruno Astori - il presidente di Fondazione CRF Luigi Salvadori e l'ACF Fiorentina". (ANSA).