Aguero punta 8.000 dollari sul Manchester City e ne vince 20.000

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - La strepitosa vittoria del Manchester City conquistata ieri sera a Londra, sul campo dell'Arsenal, fa felici non solo i tifosi dei 'Citizens', ma anche un ex di lusso come Sergio Aguero. Il 'Kun', grazie al 3-1 rifilato dalla squadra di Pep Guardiola a quella dell'ex allievo Mikel Arteta, ha incassato quasi 20.000 dollari, dopo avere puntato sul successo della propria ex squadra. Aguero aveva rischiato una puntata di 8.000, ma ne ha guadagnati quasi 12 mila, come egli stesso ha riferito sul proprio account ufficiale di Twitter. In Manchester City, dunque, continua a fruttargli. (ANSA).