Roma tra Europa League e futuro, Dybala si 'lega' a Mourinho

Vietato snobbare l'Europa. E se il messaggio mandato da Mourinho in questi giorni d'allenamento a Trigoria non fosse stato recepito da qualcuno, ecco che a metterci la faccia alla vigilia della sfida con il Salisburgo non è solo lo Special One, ma anche Paulo Dybala. L'argentino, però, non si limita a guardare solo a domani come ha fatto il tecnico, perché un messaggio ai Friedkin lo manda forte e chiaro. "Il mio futuro? Quello che succederà a fine anno non lo so. Non so cosa succederà con me, figuriamoci con il mister - ha spiegato Dybala - Ma io vorrei essere allenato da Mourinho perché è uno dei migliori e voglio vincere con lui". Insomma, un destino dei due appare legato dallo stesso obiettivo stagionale: tornare in Champions. Un traguardo che oggi i giallorossi possono raggiungere in due modi: piazzandosi tra le prime quattro del campionato o vincendo l'Europa League. Il cammino europeo, però, come ha ricordato lo Special One è ancora lungo."Oggi ci sono 24 squadre in corsa e siamo lontani dalla fine e per ora non guardo oltre il voler vincere domani". E che il tecnico voglia mantenere alta l'attenzione sull'Europa League lo dimostra anche la formazione che manderà in campo. "Può essere la stessa di Empoli, al massimo cambieranno uno o due giocatori, non di più", ha spiegato Mourinho confermando Abraham e rimandando ancora l'esordio da titolare di Wijnaldum, partito comunque con la squadra.

Agenzia ANSA Europa League: Salisburgo-Roma, arbitro lo svedese Nyberg - Calcio Un solo precedente con giallorossi, in Conference contro Cska (ANSA)

Con "Gini" si riaffaccia anche un altro olandese, perché anche Karsdorp è tornato tra i convocati dopo la lite con Mourinho a Reggio Emilia nella sfida con il Sassuolo. Lo Special One lo aveva definito un "traditore" per via di un atteggiamento, a detta del tecnico, "poco professionale" una volta entrato in campo. Il tempo, però, insieme a un mercato che non ha portato le offerte che la Roma sperava, ha portato a ricucire lo strappo, con il calciatore a fare il primo passo. "Questo è il mio sesto anno qui e amo giocare per questo club - ha detto il terzino ai canali del club prima di partire per l'Austria- La cosa che voglio ribadire riguardo alle questioni tra me e il mister, è che le persone come la FIFPro e il mio avvocato non stavano parlando a mio nome. La gente ha detto cose non vere. Io voglio solo giocare per questo club e come ho detto prima, sono felice di essere tornato". Parole alle quali hanno fatto seguito quelle di Mourinho che ha ammesso di aver usato un termine "troppo forte" dopo la gara con il Sassuolo e di esser felice di aver recuperato un giocatore in più vista la rosa non profondissima. Tra i due si apre dunque un nuovo capitolo della storia, in attesa che a fine stagione ognuno faccia le proprie valutazioni. A quelle di Mourinho, poi, sono legate anche quelle di Dybala.