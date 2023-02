Europa League, Juventus: Allegri "Creiamo un buon vantaggio"

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - "Nelle ultime dieci gare hanno perso solo con il Marsiglia e hanno mantenuto per sei volte la porta inviolata: non sarà semplice, hanno velocità e tecnica e si gioca su 180 minuti": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta la sfida d'andata contro il Nantes. "In questa partita casalinga dobbiamo mettere le basi per andare in Francia con un buon vantaggio" ha ancora aggiunto l'allenatore bianconero. (ANSA).