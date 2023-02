E.League, Kombouaré: "La Juve è un monumento, ma Nantes ha fame"

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - "Avremo una doppia partita contro la Juventus, è un monumento del calcio: è una delle favorite nella corsa al trofeo, ma noi abbiamo grande fame di vincere".

Il tecnico del Nantes, Antoine Kombouaré, lancia così la sfida ai bianconeri. "Siamo consapevoli di avere due gare a disposizione, dovremo arrivare al meglio al ritorno - aggiunge l'allenatore dei francesi - perché in casa avremo dalla nostra parte il dodicesimo uomo, rappresentato dai tifosi".

Il Nantes, inevitabilmente, non parte con i favori del pronostico: "La sfida di domani è già in tasca per i bianconeri, almeno sulla carta - ammette il tecnico - perché sono più forti di noi e hanno grande esperienza, ma noi ce la metteremo tutta".

La squadra si è unita intorno a Ignatius Ganago, costretto al forfait per rientrare in Camerun a causa della morte della figlia di cinque anni: "Siamo tutti al suo fianco, giochiamo per noi e per lui - conclude Kombouaré - e lo abbiamo pensato tanto: domani ci dedicheremo alla partita, poi torneremo a stargli vicino".

Tra i giocatori di maggiore esperienza nel Nantes c'è Moussa Sissoko: "Non è una partita come le altre, la Juve è una grande squadra ma ha punti di forza e punti deboli come tutti" il commento del centrocampista. E' un compagno di nazionale di Pogba e Rabiot: "Non ho avuto modo di sentirlo di recente, purtroppo ha avuto una stagione sfortunata per tutti questi infortuni - risponde il classe 1989 - mentre non me la sento di consigliare ad Adrien se restare o meno alla Juve, è una decisione che deve prendere lui". (ANSA).