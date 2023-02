Conference League, Italiano: 'Teniamo tanto alla Coppa'

''Tante squadre possono ambire ad arrivare in fondo in questa competizione, è presto per dire chi può vincere alla fine, di sicuro noi ce la giocheremo perché ci teniamo tanto e vogliamo andare''. Lo ha detto Vincenzo Italiano parlando dall'Estadio Municipal di Braga dove domani la Fiorentina affronterà la formazione portoghese per lo spareggio d'andata di Conference League. ''Sappiamo di affrontare un avversario di valore - ha continuato il tecnico viola - per questo servirà la massima attenzione perché l'obiettivo è dare un senso alla gara di ritorno. Cercheremo di dare ancora di più rispetto al campionato dove non sta bastando quanto stiamo facendo''.

Agenzia ANSA Conference: Del Cerro Grande arbitrerà Braga-Fiorentina - Calcio È cambiato il direttore di gra della sfida della Viola in Portogallo (ANSA)

Fra i convocati non c'è Brekalo alle prese con un lieve risentimento. Quanto a Nico Gonzalez, pizzicato in una discoteca domenica sera dopo la sconfitta a Torino con la Juve, Italiano ha dichiarato: ''Sarà multato second un codice interno, ma il caso è rientrato, il ragazzo ha chiesto scusa''.