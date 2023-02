Conference: Del Cerro Grande arbitrerà Braga-Fiorentina

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Cambia l'arbitro della partita Braga-Fiorentina, valida per la Conference League e in programma domani alle ore 18,45. In un primo momento l'Uefa aveva designato lo sloveno Matej Jug, che invece sarà sostituito dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande: i due assistenti saranno Pau Cebrián Devís e Gonzalo Garcia Gonzalez, con Miguel Ángel Ortiz Arias IV uomo. Per controllare il Var è stato scelto lo spagnolo Cesar Soto Grado, mentre il connazionale José Luis Munuera sarà l'Avar. (ANSA).