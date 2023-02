Colombo arbitrerà Sassuolo-Napoli, a Rapuano Monza-Milan

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Andrea Colombo, della sezione di Como, è stato designato per dirigere la partita della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma venerdì (ore 20,45) al Mapei Stadium di Reggio Emilia fra Sassuolo e Napoli. Il 'derby' Monza-Milan, di sabato alle ore 18, è stato affidato al fischietto di Antonio Rapuano di Rimini, mentre Federico Dionisi dell'Aquila dirigerà Inter-Udinese di sabato, ma alle ore 20,45. Per Atalanta-Lecce di domenica alle ore 12,30 è stato designato Marco Piccinini di Forlì; infine, Roma-Verona (domenica, ore 20,45) sarà arbitrata da Simone Sozza di Seregno. (ANSA).