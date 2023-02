Champions, in campo Borussia Dortmund-Chelsea e Brugge-Benfica

"Avevamo studiato il Chelsea dopo l'esito del sorteggio ma, alla luce del mercato invernale, diverse cose sono cambiate nel loro organico. Alcuni vecchi giocatori sono andati via e ne sono arrivati dei nuovi. Non so con quale formazione scenderanno in campo, ma importa poco, ci concentriamo su noi stessi e su come affrontare la partita". Così Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale della Champions League contro i 'Blues', parlando in conferenza stampa. "Attualmente siamo in gran forma, ma non ancora al 100% - aggiunge il tecnico dei gialloneri -. Il campionato, però, non conta e non c'entra alcunché, perché in Champions si riparte da zero. Vedo tutti coinvolti, i giovani credono nel nostro progetto, stiamo lavorando bene. Abbiamo bisogno di vincere domani e tutto può diventare più facile con 80.000 persone che fanno il tifo per te".

"Sarà una grande partita, contro una squadra e un club fantastici, in uno stadio con 80.000 tifosi. E' un'occasione meravigliosa e non vediamo l'ora di scendere in campo: sono davvero emozionato". Così Graham Potter, allenatore del Chelsea, alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale della Champions League, sul campo del Borussia Dortmund. "Vogliamo rendergli le cose difficili a Terzic in queste due partite, per il resto gli auguro ogni bene. E' un ragazzo umile, molto intelligente, creativo - aggiunge il tecnico dei londinesi -. Ha accumulato esperienza e basta vedere la qualità del suo lavoro per rendersene conto". "Il mercato? Quando si spendono tanti soldi aumentano le aspettative, poi però dobbiamo vincere. Il calcio, però, non è una scienza esatta. I soldi non ti comprano il successo, devi fare il tuo lavoro. Anche se, il 95% dei campionati è determinato dalle finanze. A volte i calciatori non bastano, ma altre volte aiutano a vincere".