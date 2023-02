Calcio: Salernitana, Paulo Sousa è arrivato a Salerno

(ANSA) - SALERNO, 15 FEB - Non c'è ancora l'annuncio ufficiale da parte della Salernitana ma Paulo Sousa può essere considerato il nuovo allenatore dei campani. Il portoghese è arrivato intorno alle 14.15 al Mary Rosy, quartier generale del club campano. Giunto a Salerno a bordo di un van, è entrato nel centro sportivo da un ingresso secondario, dribblando i tanti cronisti che attendevano per documentare l'evento. "La firma è prossima, ci mancano solo dei dettagli contrattuali", ha spiegato il ds Morgan De Sanctis, confermando che Sousa si legherà alla Salernitana fino a giugno e che il contratto prevede un'opzione di rinnovo biennale in caso di salvezza.

"È un profilo internazionale, molto conosciuto, ha grande esperienza: siamo sicuri che possa darci una mano sin da subito", le parole del dirigente granata. "Nell'ultima parte - ha aggiunto De Sanctis - non siamo stati prestativi, dal punto di vista del gioco e dei risultati. Quindi bisogna migliorare questo trend. Siamo a +4 dalla terzultima, un vantaggio che si assottigliava sempre di più e bisognava invertire la rotta". Nel frattempo, comunque, non è stato ancora ufficializzato l'esonero di Nicola. (ANSA).