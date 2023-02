Calcio: De Sanctis, per Salernitana Paulo Sousa profilo ideale

(ANSA) - SALERNO, 15 FEB - Nel giorno in cui la Salernitana ha abbracciato Paulo Sousa (il tecnico è arrivato in città per il primo allenamento ma in serata l'annuncio non era stato ancora ufficializzato, al pari dell'esonero di Davide Nicola), è toccato al direttore sportivo Morgan De Sanctis fare il punto su quanto accaduto in casa granata negli ultimi giorni.

"La firma di Paulo Sousa è prossima ma ci sono dei dettagli contrattuali che stanno valutando gli avvocati", ha detto il ds dei campani, uscendo all'esterno del centro sportivo Mary Rosy.

"Il contratto è fino a giugno con opzione per altri 24 mesi.

Dello staff della società resteranno tutti. A breve verrà fatto un comunicato, per Nicola si tratta di un esonero".

Al suo posto in panchina ci sarà Paulo Sousa che ha diretto il primo allenamento. "Il profilo è internazionale, grande esperienza, grande conoscenza di calcio. Da parte della società e del presidente c'è la convinzione che possa darci una mano sin da subito. A Paulo Sousa va riconosciuto che insieme ad altri e più di altri ha voluto fortemente la Salernitana".

Per De Sanctis è necessario "ripartire dal fatto che sicuramente nell'ultima parte non siamo stati performanti sia dal punto di vista dell'espressione di gioco che di risultati.

Evidentemente è qualcosa che ci ha fatto riflettere, dobbiamo migliorare il trend negativo che c'era nell'ultima parte.

Abbiamo 21 punti, siamo a +4 dalla terzultima ma era un vantaggio che si assottigliava sempre più e bisogna invertire la rotta. A Nicola posso rivolgere un ringraziamento per i 21 punti accumulati in queste 22 partite. Ma guardiamo avanti".

Il ds della Salernitana, infine, ha chiuso la porta al mercato degli svincolati. "La lista ci offre delle possibilità ma non è una priorità. Tutto quello che si potrebbe muovere ora non ha i paradigmi del colpo da non perdere. Noi ci aspettiamo che Mazzocchi recuperi a brevissima scadenza, questo rimetterebbe in ordine la rosa. Dobbiamo valutare bene le condizioni di Troost-Ekong per il quale l'infortunio sembra un po' più grave di quanto pensavamo dopo la partita. Ma in difesa numericamente abbiamo abbondanza. Deve rientrare Fazio che potrebbe tornare con il Monza". (ANSA).