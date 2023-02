Zauli: "Sono ambizioso, col Crotone per vincere"

(ANSA) - CROTONE, 14 FEB - "Ho accettato questa sfida con grande entusiasmo. Sono ambizioso proprio come lo è la società: non si può dire di no al Crotone". Si è presentato in questo modo, nel corso della conferenza stampa svoltasi allo stadio Ezio Scida, il nuovo allenatore del Crotone Lamberto Zauli subentrato a Franco Lerda, esonerato ieri.

"Mi reputo fortunato - ha continuato Zauli - ad ereditare una squadra che è seconda in classifica con 60 punti. Parliamo di una squadra costruita con grande valore. Il mio compito è quello di riuscire a conquistare la stima dei giocatori e loro la mia".

Il nuovo allenatore ha provato a caricare l'ambiente dicendo apertamente che punta a raggiungere il Catanzaro in testa alla classifica: "Si gioca per vincere. Se riusciamo a prendere il Catanzaro sarà fatto un miracolo sportivo altrimenti ci saranno i playoff e non siamo secondi a nessuno. Bisogna sognare perché la squadra ha tutte le potenzialità per far sognare e il mio compito sarà di cercare di accendere questo finale per provare ad arrivare ad un traguardo importantissimo".

All'incontro con la stampa era presente il presidente Gianni Vrenna che ha spiegato il motivo dell'esonero di Franco Lerda: "Volevo ringraziare Lerda che lascia la squadra al secondo posto con 60 punti ed era doveroso da parte mia un ringraziamento ed un in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. In questo momento dovevano dare un segnale alla città, ai tifosi e alla squadra perché ultimamente i risultati non erano dalla nostra parte ma riteniamo di non aver sbagliato nulla soprattutto sotto l'aspetto tecnico".

Anche il direttore generale Raffaele Vrenna ha precisato la scelta della società: "In questo momento delicato la squadra forse aveva bisogno di qualche stimolo in più. Penso che abbiamo fatto una scelta ponderata in questo momento".

A seguito dell'esonero di Lerda è stato definito anche lo staff tecnico. Il nuovo allenatore in seconda sarà Attilio Bardi, con Massimiliano Nardecchia che ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico. Insieme a mister Lerda lascia il Crotone anche Mattia Lerda. Tutti gli altri componenti restano invariati. (ANSA).