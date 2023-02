Fiorentina: match virtuale con Adana pro terremotati

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - Sarà la Fiorentina la prima 'avversaria' dell'Adana Demirspor in una delle diverse partite virtuali di rappresentanza che il club turco (dove lavora l'ex tecnico viola Vincenzo Montella) organizzerà per raccogliere fondi a sostegno dei terremotati in Turchia. I biglietti, già in vendita, hanno prezzi tra le 49 e le 1000 lire turche (da circa 2,50 a 50 euro). I proventi saranno inviati all'Afad per la gestione dell'emergenza post-terremoto.

L'obiettivo dell'Adana per la sfida ai viola, in programma giovedì quando la Fiorentina in carne e ossa sarà di scena a Braga per lo spareggio d'andata di Conference League, è vendere tutti i 33.000 tagliandi disponibili. Anche Montella, attraverso Instagram, ha promosso l'iniziativa.

Intanto Milenkovic e compagni si stanno preparando per la trasferta in Portogallo puntando a riscattare la sconfitta in campionato con la Juventus e a reagire ad una classifica sempre più complicata: i viola effettueranno la rifinitura domattina al centro sportivo 'Davide Astori' e poi partiranno per Braga dove alle 19,30 presso l'Estadio Municipal si terrà la conferenza stampa di Vincenzo Italiano e di un calciatore. La gara di giovedì sarà diretta dallo sloveno Matej Jug. (ANSA).