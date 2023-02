Europa League: Salisburgo-Roma, arbitro lo svedese Nyberg

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - E' lo svedese Glenn Nyberg l'arbitro designato per la partita Salisburgo-Roma, gara di andata dei play off di Europa League in programma giovedì. Lo ha reso noto l'Uefa. Sono svedesi anche gli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist e il quarto uomo Adam Ladeback. Coppia olandese al Var con Pol Van Boekel e Dennis Higler.

Nyberg vanta un solo precedente con la Roma, risalente al 16 settembre 2021 nel 5-1 inferto all'Olimpico al Cska Sofia nella fase a gironi della Conference League. (ANSA).