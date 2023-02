Champions: in campo Milan-Tottenham 1-0 LIVE

In campo Milan-Tottenham 1-0 DIRETTA e PSG-Bayern 0-0 DIRETTA



GOL Al 7'! MILAN-Tottenham 1-0. Rete di Brahim Diaz. Dopo la conclusione tentata da Theo Hernandez, Brahim Diaz arriva per primo sulla seconda respinta di Forster e insacca in rete.



Minuto di silenzio prima della partita in memoria delle vittime del terremoto in Turchia e Siria, ma minuto di raccoglimento rovinato da insulti ad Antonio Conte da parte di un tifoso rossonero, approfittando di uno stadio in rispettoso raccoglimento.



Fikayo Tomori neanche in panchina. Questa la novità del Milan contro il Tottenham a San Siro per l'andata degli ottavi di Champions League. Il difensore, non al meglio, finisce in tribuna. In campo dal primo minuto Simon Kjaer, accanto a Malick Thiaw e Pierre Kalulu



MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu - Kalulu, Kjær, Thiaw - Saelemaekers, Tonali, Krunić, Theo Hernández - Brahim Díaz, Leão - Giroud. A disposizione: Mirante, Nava, Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Pobega, De Ketelaere, Messias, Origi, Rebić. All. Stefano Pioli.

TOTTENHAM (3-4-3): Forster - Romero, Dier, Lenglet - Emerson Royal, Sarr, Skipp, Perišić - Kulusevski, Son, Kane. A disposizione: Austin, Whiteman, Devine, Davies, Porro, Sánchez, Tanganga, Danjuma, Richarlison, Lucas Moura. All. Antonio Conte.

LA VIGILIA

Sono le grandi difficoltà e regalare i grandi stimoli. Stefano Pioli lo sa e il punto di partenza è proprio il riconoscimento del valore del Tottenham, ospite a San Siro per un ottavo di Champions "difficile, come è inevitabile che sia". Due gare, le più importanti della carriera, le ha definite il tecnico emiliano, nel gotha del calcio continentale. Gli Spurs incarnano quelle virtù di "ritmo, intensità, fisicità e qualità" tipiche del calcio inglese, "a cui si aggiungono i dettami tattici di un mister come Antonio Conte, bravissimo nel preparare le gare in tutti i loro dettagli". Conte come espressione di quella scuola italiana che continua a confermarsi a livello internazionale e che vede, nel Pioli pensiero, il tecnico pugliese sul podio dei migliori, con Carlo Ancelotti e Luciano Spalletti. "Tra l'altro, Conte è stato uno dei pochi colleghi che mi ha chiamato per congratularsi della vittoria dello scudetto e questo mi ha fatto molto piacere". Attori e contesto, insomma, per un palcoscenico che migliore non potrebbe essere. Il Milan che vuole misurare la propria capacità di ripresa dopo la recente crisi di risultati, sceglie quella platea europea di cui rivendica con orgoglio il diritto di appartenere. Per storia, per blasone.

CONTE TORNA A SAN SIRO

Antonio Conte ritrova San Siro, lo stadio che gli ha regalato lo scudetto con l'Inter, e rende onore al Milan alla vigilia della sfida di Champions: "Lo scorso anno hanno fatto qualcosa di straordinario, non se lo aspettava nessuno. Si è creata la giusta alchimia. Pioli abbia avuto un percorso molto lungo prima di arrivare alla vittoria e sono convinto che se la meritasse molto prima". Per la gara di domani, il suo Tottenham dovrà innanzitutto gestire le assenze, a partire dall'infortunio di Rodrigo Bentancur: "Arriviamo a questa gara con due giocatori molto giovani come Skipp e Matar Sarr: sono alla prima partita di Champions. Dobbiamo cercare di essere positivi, ma è chiaro che sul lungo periodo sarà difficile gestire contemporaneamente tutti gli impegni con scelte ridotte. Sperando anche di non avere altri infortuni. Per il momento, cerchiamo di usare questo periodo per compattarci, domani dovremo soffrire. E lo faremo insieme".

PSG-BAYERN: MBAPPÉ SI È ALLENATO CON I COMPAGNI

Alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions contro il Bayern, Kylian Mbappé si è allenato con i compagni del Paris Saint Germain. Il fuoriclasse francese è stato visto lavorare, nella parte della seduta aperta ai media, in un gruppo che comprendeva anche Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Achraf Hakimi e Marquinhos. Mbappé si era infortunato lo scorso 1 febbraio nella partita contro il Montpellier e lo staff medico del Psg aveva previsto per lui uno stop di tre settimane. Invece già si allena con i compagni. Ma allora è in grado di giocare contro il Bayern? "Non credo - ha risposto il tecnico della squadra parigina, Cristophe Galtier -, perché sta seguendo il protocollo della riabilitazione: non dimenticate che ha avuto un infortunio muscolare. Noi prenderemo zero, zero, zero rischi con Kylian"