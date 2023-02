Calcio: Serie A a Governo, serve intervento contro pirateria

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Le società della Lega Serie A "hanno sostenuto, all'unanimità, la necessità di chiedere ancora una volta a Governo e Parlamento un intervento urgente per risolvere definitivamente il fenomeno della pirateria audiovisiva". È quanto emerso dall'assemblea dei club di oggi in via Rosellini a Milano.

La pirateria "rappresenta il problema più grande del calcio italiano causando una perdita stimata di circa due miliardi l'anno a tutti i settori economici del Paese", sottolinea la Lega in una nota. "La lotta contro la pirateria è la priorità per recuperare risorse oggi illecitamente sottratte all'intero sistema del calcio e dello sport. Anche per questo più volte, da ultimo a dicembre con il documento riforme uscito dall'Assemblea e trasmesso al Governo, Lega Serie A ha rappresentato l'assoluta urgenza di intervenire. La Lega chiede quindi che possa esservi un'azione immediata, auspicabilmente anche nel decreto-legge in approvazione oggi. (ANSA).