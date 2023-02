Europa League: Roma; Mourinho recupera Karsdorp e Spinazzola

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - La Roma è tornata questa mattina ad allenarsi a Trigoria dopo il pari con il Lecce di sabato e per Mourinho arrivano due buone notizie. Leonardo Spinazzola e Rick Karsdorp sono tornati ad allenarsi con il resto della squadra e sono a disposizione per la sfida di giovedì contro il Salisburgo in Europa League. Per l'olandese potrebbe esserci anche il ritorno tra i convocati dopo che a novembre Mourinho lo aveva tacciato di "tradimento" a Reggio Emilia per un comportamento ritenuto non professionale del terzino, escludendolo poi dalle convocazioni delle partite successive. (ANSA).