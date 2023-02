Pioli: "Conte fra i primi tre allenatori italiani"

Antonio Conte come valore aggiunto di questo Tottenham. Ne è convinto Stefano Pioli, che presentando la sfida Champions di domani ha grandi parole per il tecnico salentino: "Al ritmo e all'intensità delle squadre inglesi, si aggiungono i dettami ancora più precisi del mister e questo moltiplica le difficoltà nell'affrontare il Tottenham", spiega il tecnico rossonero. "Conte è poi unno dei pochi miei colleghi che mi ha chiamato per farmi le congratulazioni dopo lo scudetto e questo l'ho apprezzato tanto". Di fronte alla scuola italiana che tanto bene sta facendo sulle panchine internazionali, Pioli colloca Conte nella top tre dei migliori: "Ancelotti è un top, come Conte, come Spalletti. Ci sono tanti bravissimi tecnici e abbiamo sicuramente una buona scuola", conclude Pioli.

Stefano Pioli non crede che la ferita subita dal Tottenham di Antonio Conte, sconfitto in Premier 4-1 dal Leicester, possa aumentare i pericoli nell'affrontare gli Spurs. "A queste partite non conta più di tanto come ci si arrivi", spiega Pioli, enfatizzando l'importanza del match: "Non so cosa proveranno i nostri avversari nell'affrontare il blasone del Milan, ma so cosa proveremo noi. Sul campo, dovremo cercare di comandare la partita, palleggiare bene ed essere sempre pericolosi. Avremo di fronte un tridente offensivo di grande livello, chiunque giocherà nel Tottenham. Per questo sarà importante essere molto attenti anche in fase difensiva. Contro il Torino, dopo il gol, abbiamo fatto meglio: ma è chiaro che serve un altro livello e noi dovremo essere attenti e molto intensi".

"Se vogliamo pensare di poter vincere le partite, dobbiamo pretendere un Milan ad alti livelli di intensità e con grande qualità tecnica. Noi siamo preparati a questo". Così Stefano Pioli, che con il suo Milan si approccia a questi ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham - martedì sera alle 21 a San Siro - con la consapevolezza di aver di fronte un avversario difficile, ma non un ostacolo insormontabile: "Quanto ci crediamo nel vincere la Champions? Crediamo di essere all'altezza del Tottenham e di poter passare il turno. Vincere la Champions potrebbe essere un sogno, ma noi siamo bravi a credere nei sogni. Però ora serve fare un passo per volta".