Champions: il Milan sfida il Tottenham

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Dodici anni dopo Milan e Tottenham si ritrovano in Champions League. Quella che va in scena domani sera a San Siro, andata degli ottavi di finale della competizione europea, è la sfida numero 5 tra le due formazioni con i rossoneri che, nei precedenti quattro confronti, non hanno mai vinto. I ragazzi di Pioli non vogliono solo entrare tra le migliori otto d'Europama anche abbattere un doppio tabù, quello del Tottenham e quello di Antonio Conte che, in 14 confronti con il Milan, è uscito sconfitto solo una volta. Forti di queste motivazioni, gli esperti Sisal vedono favoriti i Campioni d'Italia a 2,55 contro il 2,90 degli Spurs mentre si sale fino a 3,30 per il pareggio. Essendo la gara di andata, e con una posta in palio altissima, difficilmente ci si scoprirà tanto: l'Under, offerto a 1,80 e uscito in tre dei quattro precedenti tra le due squadre, si fa preferire di poco all'Over, in quota a 1,90. Dodici anni fa, era il 15 febbraio 2011, il Tottenham espugnò il Meazza per 0-1: ripetersi domani è dato a 9,50 mentre lo stesso risultato esatto in favore del Milan pagherebbe 9 volte la posta. Il Milan, e Pioli, si affidano a chi il Tottenham lo ha sfidato già in 18 occasioni segnando quattro volte agli Spurs. Olivier Giroud sente aria di derby visto il suo passato tra Arsenal e Chelsea e sogna di far male per la quinta volta al Tottenham.

Il numero 9 rossonero a segno si gioca a 3,00. Sul versante harry Kane ha messo a segno diciannove gol, e tre assist, in 31 partite. Il bomber inglese vuole regalarsi una notte da sogno alla Scala del calcio e segnare nel primo tempoè impresa offerta a 5,25. Sempre domani sera va in scena uno degli ottavi di Champions più interessanti e incerti, quello tra PSG e Bayern Monaco. I tedeschi partono favoriti a 2,50 contro il 2,65 dei parigini e il 3,75 del pareggio. I gol non mancheranno al Parco dei Prinicipi, tanto che la Combo Goal + Over3,5è in quota a 2,25. Leo Messi, in gol a 2,50, e il grande ex Eric Choupo-Moting, a segno a 2,75, si candidano a protagonisti della serata. (ANSA).