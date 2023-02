Capello: "Miracolo Monza? I giocatori bisogna saperli scegliere"

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Il Monza dimostra che i giocatori bisogna saperli scegliere. Credo sia merito di Galliani e Berlusconi, che riescono sempre a stimolare i propri allenatori: io ne so qualcosa. Questa volta Palladino si prende un grande merito di quanto sta accadendo con il Monza: è entrato in punta di piedi, però si è visto fin dalle prime partite che aveva le idee chiare su come far giocare la squadra, come impostarla, cosa chiedere ai giocatori. Soprattutto c'è da dire che i giocatori lo hanno seguito. Il giocatore ti segue quando capisce che tu gli stai dando qualcosa d'importante e si sente coinvolto nel progetto". Lo ha detto Fabio Capello, parlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai.

"Il fuorigioco è troppo importante per i movimenti del calcio, non lo sono questi fuorigioco millimetrici, vanno cambiati: un tallone, una spalla, una mano, fanno tristezza - spiega -. Direi che va studiata meglio la posizione del corpo e quindi bisogna prendere decisioni più chiare. Non accetto che un gol venga annullato per una questione di millimetri. Lo so che stanno studiando, vedremo quale sarà la decisione".

"Ancelotti sulla panchina del Brasile? E' una visione interessante, è molto bello: Ancelotti è un grandissimo allenatore, il più grande che abbiamo avuto in Italia, è il più bravo di tutti, perché vincere dappertutto è difficile: allenare una Nazionale è comunque molto diverso, guidare il Brasile per lui potrebbe essere un sogno a fine carriera, come lo fu per me la panchina dell'Inghilterra. Mi auguro che questo avvenga".

