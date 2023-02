Serie A: Udinese-Sassuolo 2-2

Udinese Sassuolo 2-2 CRONACA



GOL AL 45' + 2! GOL DEFREL! Udinese-SASSUOLO: 2-2. Di nuovo tutto pari alla Dacia Arena! Bajrami si mette in luce sull'out di destra, salta Udogie e mette dentro un forte cross verso Defrel. Perez devia leggermente la sfera e l'attaccante francese non si fa trovare impreparato, arrivando ad un deciso tap-in che non lascia scampo a Silvestri. Gol allo scadere che allivella di nuovo la gara, assist a cura di Bajrami.



GOL AL 28'! GOL BIJOL! UDINESE-Sassuolo: 2-1. Raddoppio Udinese! Calcio di punizione dai 35 metri per i friulani; alla battuta va Samardzic, che con un cross morbido e preciso pesca l'inserimento di Bijol, che sguscia alle spalle di Zortea ed in spaccata conclude in rete beffando Consigli. Udinese di nuovo in vantaggio, assist a cura di Samardzic.



GOL AL 6'! GOL HENRIQUE! Udinese-SASSUOLO: 1-1. Torna tutto pari ad Udine, inizio di partita infuocato! Dopo appena 4', la squadra di Dionisi rimette il match in equilibrio. Azione che parte dalla sinistra del campo, con Laurienté che lascia sul posto Becao e mette dentro per Henrique. Il numero 7 apre il piattone destro e calcia in porta, poi una fortuita deviazione di Bijol risulta determinante e mette fuori causa Silvestri. Pareggio neroverde.

GOL AL 1'! GOL UDOGIE! UDINESE-Sassuolo: 1-0. Incredibile alla Dacia Arena! Bastano appena ventidue secondi alla formazione friulana per portarsi in vantaggio. Udogie si libera sull'out di destra, riceve palla da Bijol e con una finta orienta il destro verso la porta di Consigli: palla che termina in buca d'angolo e vantaggio fulmineo. Assist a cura di Bijol.

RISULTATI



CLASSIFICA