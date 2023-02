Serie A: Udinese-Sassuolo 2-1 DIRETTA e FOTO

Udinese Sassuolo 2-1 DIRETTA



GOL AL 6'! GOL HENRIQUE! Udinese-SASSUOLO: 1-1. Torna tutto pari ad Udine, inizio di partita infuocato! Dopo appena 4', la squadra di Dionisi rimette il match in equilibrio. Azione che parte dalla sinistra del campo, con Laurienté che lascia sul posto Becao e mette dentro per Henrique. Il numero 7 apre il piattone destro e calcia in porta, poi una fortuita deviazione di Bijol risulta determinante e mette fuori causa Silvestri. Pareggio neroverde.

GOL AL 1'! GOL UDOGIE! UDINESE-Sassuolo: 1-0. Incredibile alla Dacia Arena! Bastano appena ventidue secondi alla formazione friulana per portarsi in vantaggio. Udogie si libera sull'out di destra, riceve palla da Bijol e con una finta orienta il destro verso la porta di Consigli: palla che termina in buca d'angolo e vantaggio fulmineo. Assist a cura di Bijol.

"Questo raduno anticipato è significativo e vuol dire che siamo tutti sul pezzo. Nessuno è stato contento della prestazione di Torino, ci interessa il presente e quindi abbiamo intensificato ancora di più il lavoro, la parte centrale, il dogma del nostro progetto". Lo ha detto, alle telecamere di Udinese Tv, il tecnico bianconero Andrea Sottil, individuando così anche la soluzione a una lunga crisi di risultati: una vittoria nelle ultime tredici gare. Riguardo gli avversari di domani, il tecnico ha ricordato che "il Sassuolo lo rispettiamo, ha degli ottimi calciatori, sia nei titolari, sia nelle alternative. Una squadra che è allenata molto bene da due danni da Dionisi, con una filosofia dal gioco tecnico ed intenso. Li conosciamo bene. È vero che vengono da due vittorie, ma abbiamo veramente la voglia e la determinazione di sfoderare una prestazione di grande livello davanti al nostro pubblico. Attraverso la prestazione cercheremo di portare a casa un risultato importante, senza ossessione, ma con intelligenza e lucidità". Recuperati Pereyra e Masina, Sottil si è soffermato sul nuovo acquisto Thauvin: "Sta crescendo: non è arrivato qui fuori condizione, ma non ha giocato tante partite consecutive e il cambiamento climatico e di campionato può influire sul recupero.