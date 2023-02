Germania: Eintracht travolto in casa dal Colonia

(ANSA) - FRANCOFORTE SUL MENO, 12 FEB - Prima sconfitta del 2023 per l'Eintracht Francoforte, rivale del Napoli negli ottavi di finale della Champions League. Il tonfo, 0-3 in casa con il Colonia, è ancor più fragoroso se si tiene conto che la squadra allenata da Oliver Glasner in campionato non perdeva dallo scorso 29 ottobre.

Il primo tempo della partita di oggi si è chiuso sullo 0-0, e le recriminazioni erano solo per la squadra di Francoforte non sfruttare da Kolo Muani. Ma nella ripresa è salito in cattedra il Colonia, trascinato dal tunisino Ellyes Skhiri, autore di una doppietta, e da Huebers che aveva aperto le marcature con un colpo di testa su cross dell'austriaco Kainz.

Così l'Eintracht ha mancato l'occasione di entrare nella top 4 della Bundesliga e ora è al sesto posto, mentre il Colonia risale la classifica e adesso è undicesimo.

Sorride anche l'Hertha Berlino, che con il successo per 4-1 sul Borussia Moenchengladbach si è portato al terzultimo posto e quindi non è più in una delle due ultime posizioni, che vogliono dire retrocessione automatica. (ANSA).