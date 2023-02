Udinese: Sottil, con il lavoro i risultati arriveranno

(ANSA) - UDINE, 11 FEB - "Questo raduno anticipato è significativo e vuol dire che siamo tutti sul pezzo. Nessuno è stato contento della prestazione di Torino, ci interessa il presente e quindi abbiamo intensificato ancora di più il lavoro, la parte centrale, il dogma del nostro progetto". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil, individuando così anche la soluzione a una lunga crisi di risultati: una vittoria nelle ultime tredici gare. Riguardo gli avversari di domani, il tecnico ha ricordato che "il Sassuolo lo rispettiamo, ha degli ottimi calciatori, sia nei titolari, sia nelle alternative. Una squadra che è allenata molto bene da due danni da Dionisi. È vero che vengono da due vittorie, ma - prosegue Sottil , alle telecamere di Udinese Tv - abbiamo la voglia e la determinazione di sfoderare una prestazione di grande livello davanti al nostro pubblico". Recuperati Pereyra e Masina, Sottil si è soffermato sul nuovo acquisto Thauvin: "Non ha giocato tante partite consecutive e il cambiamento climatico e di campionato può influire sul recupero. Lui ha una buona condizione fisica. In termini di minutaggio forzeremo qualcosa, del resto siamo già nel girone di ritorno inoltrato". In chiusura, l'allenatore bianconero ha inviato gli auguri di pronta guarigione a Zaccheroni - "una bravissima persona e un grandissimo allenatore. Qui ha fatto cose straordinarie. Gli sono vicino e tutta la famiglia Udinese gli è vicino". (ANSA).