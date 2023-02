Roma: riecco Wijnaldum, a Lecce va in panchina

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - L'incubo sembra essere finito per Gini Wijnaldum che, ad agosto dell'anno scorso, si è infortunato gravemente, riportando la frattura della tibia destra in seguito a uno scontro in allenamento durante una partitella. Oggi a Lecce l'olandese della Roma siederà in panchina con buone chance di impiego nella ripresa. Wijnaldum, arrivato alla Roma nell'estate 2022 dal Paris Saint-Germain, ha indossato la maglia giallorossa solo nella 1/a di campionato, a Salerno. (ANSA).