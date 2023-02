Il Real Madrid vince il Mondiale per club

Il verdetto sembrava già scritto e, punteggio a parte, il risultato non ha portato sorprese nella finale del mondiale per club a Rabat tra il Real Madrid e la squadra saudita dell'Al Hilal. Cinque gol, a tre, ha segnato la squadra di Carlo Ancelotti, tanti quante le vittorie nel torneo a marchio Fifa che mette di fronte le squadre vincitrici delle maggiori coppe dei rispettivi continenti. I madrileni hanno vinto ognuna delle cinque finali disputate, mentre Ancelotti, arrivato a quote tre successi, porta a 24 il numero dei trofei vinti come allenatore. "Siamo molto felici - ha commentato a caldo il tecnico italiano -. Per l'ottava volta (compresa la Coppa Intercontinentale, ndr) il Real Madrid è campione del mondo. E' stata una bella partita, con molta qualità in attacco. Vinicius e Valverde con la doppietta, Benzema... Abbiamo messo in campo bravura e qualità".

La squadra spagnola, vincitrice della Champions League, aveva troppe qualità offensive per essere messa in crisi dagli avversari. Il 5-3 ottenuto allo stadio 'Principe Moulay Abdellah' ha assicurato il secondo trofeo della stagione dopo la Supercoppa Europea ad agosto e un'iniezione di fiducia per il momento non troppo felice in campionato, dove si trova a otto punti dalla capolista Barcellona. A dare il 'la' alla sinfonia del Real è stato Karim Benzema, tornato titolare dopo aver saltato per un lieve infortunio la semifinale contro gli egiziani dell'Al Ahly. Il francese ha fornito l'assist per il primo gol a Vinicius, poi Valverde ha raddoppiato prima che l'ex attaccante del Porto Marega dimezzasse il vantaggio. Nella ripresa, gli spagnoli hanno deciso di chiudere i conti e Vinicius ha restituito il favore a Benzema, in gol da due passi, poi è arrivato il 4-1 ancora con Valverde. Sembrava finita ma l'argentino Vietto ha rimesso un po' di suspense all'incontro, subito cancellata dal secondo gol di Vinicius. Ancora Vietto, nel finale, ha fissato il risultato. Nella finale per il terzo posto, il Flamengo si è imposto 4-2 sull'Al Ahly.