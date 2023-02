Premier: l'Arsenal si inceppa, il Tottenham frana

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - L'Arsenal frena, il Tottenham crolla.

Salta all'occhio la debaclé e mezza rimediata delle due squadre londinesi che ha ravvivato la 23/a giornata della Premier League. I 'Gunners' sono stati fermati sull'1-1 casalingo dal Brentford che, dopo aver subito il vantaggio di Trossard al 22' st, ha pareggiato con Toney al 29' st. Poker del Leicester al Tottenham, martedì avversario del Milan a San Siro negli ottavi della Champions League, che è franato dopo il vantaggio al 14' pt dell'uruguagio Bentancur. Mendy (23' pt), Maddison (25' pt), Iheanacho (49' pt) e Barnes (36' st) hanno sotterrato la squadra di Antonio Conte.

Il Chelsea ha pareggiato nel derby londinese disputato sul campo del West Ham United (1-1), stesso risultato per il Brighton di Francesco De Zerbi, sempre a Londra, ma contro il Crystal Palace. In classifica è sempre al comando l'Arsenal di Mikel Arteta con 51 punti, ma domani può essere avvicinato dal Manchester City, che sarà impegnato in casa contro l'Aston Villa e attualmente lo segue a 45 lunghezze. Domani, oltre al Manchester City (ore 17,30), sarà in campo pure lo United (ore 15) a Leeds; lunedì sarà la volta del derby di Liverpool, fra i 'Reds' e l'Everton (ore 21). (ANSA).