Ligue1: il Monaco batte 3-1 il Psg delle stelle

Il Monaco batte 3-1 il Psg delle stelle nel big match della 23esima giornata di Ligue1. I parigini restano saldamente in testa ma i monegaschi si consolidano nei piani alti della classifica. Ora sono secondi in attesa del Marsiglia che scende in campo alle 21 in trasferta contro il Clermont.

Il quadro della 23/ma giornata



Nizza-Ajaccio 3-0

Monaco-Paris SG 3-1

Clermont-Marsiglia ore 21

Tolosa-Rennes domenica ore 13

Angers-Auxerre ore 15

Lilla-Strasburgo

Montpellier-Brest

Reims-Troyes

Nantes-Lorient ore 17.05

Lione-Lens ore 20.45