Lecce: Baroni "giocato con personalità, complimenti ai ragazzi"

(ANSA) - LECCE, 11 FEB - Il tecnico del Lecce, Marco Baroni, accoglie con soddisfazione il punto guadagnato contro la Roma: "Vogliamo giocarcela con tutte e la squadra lavora per questo - dichiara l'allenatore giallorosso -, per farsi trovare preparata. Oggi abbiamo giocato con personalità e faccio i complimenti ai miei ragazzi: abbiamo messo in difficoltà la Roma, riducendole le possibilità di avvicinarsi alla nostra area. Ed è proprio questo l'atteggiamento che dobbiamo avere, per noi è un ulteriore passaggio di crescita".

Ed ancora un elogio ai suoi: "E' una squadra giovane, la più giovane del campionato, con tanti ragazzi che hanno intenzione di fare bene - afferma Baroni -. Se andiamo a vedere quanto costa la Roma e quanto costa il Lecce non dovremmo neanche giocare, ma noi giochiamo col piglio giusto portando in campo il nostro lavoro. E' necessario fare questo tipo di partita con intensità, il calcio di oggi è diventato questo. Anche le due battute d'arresto sono arrivate con prestazioni importanti e con statistiche importanti". (ANSA).