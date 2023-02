LaLiga: ostacolo Villarreal per il Barcellona

Potrebbe aumentare, ma solo per questioni matematiche per ora, il vantaggio in Liga del Barcellona, visto che il Real Madrid è impegnato nella finale del mondiale per club. I blaugrana, lanciati da dieci successi consecutivi nel nuovo anno, hanno un impegno serio in casa del Villarreal. Real Sociedad e Atletico provano a rinforzare le loro posizioni Champions nelle trasferte con Celta ed Espanyol. Il Valencia, in crisi anche dopo l'addio di Gattuso, ha invece il desiderio di allontanarsi dalla zona retrocessione ricevendo l'Athletic.

Il quadro della 21/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Cadice-Girona 2-0

Almeria Betis 2-3

Siviglia-Maiorca ore 18.30

Valencia-Ath. Bilbao ore 21

Getafe Vallecano domenica ore 14

Celta Vigo-Atl. Madrid ore 16.15

Valladolid-Osasuna ore 18.30

Villarreal-Barcellona ore 21

Espanyol-Real Sociedad lunedi' ore 21

Real Madrid-Elche 15 febbraio ore 21