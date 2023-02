Serie A: Milan-Torino DIRETTA e FOTO

Milan-Torino in campo DIRETTA per la prima sfida della 22esima giornata di campionato

Il ritorno in panchina di Zlatan Ibrahimovic, il graduale recupero degli infortunati in vista della Champions, martedì sera contro il Tottenham. Questi i binari paralleli su cui il Milan ha lavorato nelle ultime ore, in attesa di ritrovarsi domattina all'hotel Melia di Milano, a poche ore dalla sfida interna al Torino, con fischio d'inizio alle 20.45. L'attaccante svedese prenderà posto in panchina, a quasi 8 mesi dalla sua ultima presenza sull'erba di San Siro, sebbene il suo contributo sul campo possa essere limitato a solo una manciata di minuti. Ieri, seduta sia atletica che tattica a Milanello, con consueta partitella a campo ridotto utile per valutare le condizioni della squadra, con Malick Tiaw segnalato in crescita e in ballottaggio per un posto sulla linea a tre di difesa con Matteo Gabbia. Pioli va verso la conferma dell'assetto già sperimentato con l'Inter, ai vertici del quale dovrebbe ritrovare posto dal primo minuto anche Rafael Leao, con Brahim Diaz dall'altro lato e Olivier Giroud al centro dell'attacco. Intanto prosegue il recupero di Ismael Bennacer e Fikayo Tomori, attesi al rientro martedì in coppa. Margine solo leggermente più lungo per Mike Maignan, che Pioli conta di ritrovare tra i pali al più tardi entro due settimane: per lui ancora lavoro a parte, ma segnali incoraggianti per un imminente recupero.



Nell'emergenza a centrocampo, con Ricci infortunato e Ilic a disposizione solo per la panchina, può spuntare una sorpresa: Juric ha provato Vlasic insieme ad Adopo, può essere questa la grande novità in vista dell'anticipo del Torino contro il Milan. Sanabria verrà confermato in attacco Miranchuk e Karamoh a supporto, sulle corsie esterne Aina e Vojvoda sono in vantaggio nel ballottaggio con Singo. Nessuna modifica al terzetto difensivo, davanti a Milinkovic-Savic ci saranno ancora Djdiji, Schuurs e Buongiorno, quest'ultimo fresco di laurea in economia aziendale.

Probabili formazioni



Milan (4-3-3): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 24 Kjaer, 46 Gabbia; 2 Calabria, 33 Krunic, 8 Tonali, 19 Theo Hernandez; 10 Diaz, 9 Giroud, 17 Leao. (83 Mirante, 77 Vasquez, 5 Ballo-Touré, 7 Adli, 12 Rebic, 21 Dest, 27 Origi, 28 Tiaw, 30 Messias, 40 Vranckx, 56 Saelemaekers 90 De Ketelaere) All.: Pioli.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Calabria, Leao, Giroud, Rebic.

Indisponibili: Bennacer, Tomori, Florenzi, Ibrahimovic, Maignan.

Torino (3-4-2-1): 32 Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 3 Schuurs, 4 Buongiorno; 34 Aina, 21 Adopo, 16 Vlasic, 27 Vojvoda; 59 Miranchuk, 7 Karamoh; 9 Sanabria. (73 Fiorenza, 89 Gemello, 2 Bayeye, 5 Gravillon, 8 Ilic, 13 Rodriguez, 14 Vieira, 17 Singo, 23 Seck, 66 Gineitis, 77 Linetty). All. :Juric.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Lazaro, Ricci.

Indisponibili: Lazaro, Pellegri, Radonjic, Ricci, Zima.



Arbitro: Ayroldi di Molfetta.