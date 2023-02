Serie A: Juventus-Fiorentina DIRETTA e FOTO

Juventus-Fiorentina DIRETTA In campo alle 18 del 12 febbraio per la 22esima giornata

"I ragazzi sono stati bravi, dopo un periodo di adattamento per la mazzata della penalizzazione hanno trovato un equilibrio": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, spiega come lo spogliatoio sta vivendo con il fardello dei 15 punti in meno. "Ora dobbiamo portare avanti questo equilibrio e guardare sempre chi ci sta sopra - prosegue l'allenatore dei bianconeri - sapendo anche che giovedì avremo la prima partita di Europa League (contro il Nantes,ndr) e ad aprile la doppia semifinale di coppa Italia: la prima cosa è far bene domani contro una squadra difficile da affrontare come la Fiorentina: serviranno pazienza e ordine".

"In campionato siamo in ritardo e dobbiamo darci una sveglia, contro la Juventus abbiamo l'obbligo di fare punti". Lo ha detto Vincenzo Italiano presentando dai canali ufficiali della Fiorentina la trasferta con i bianconeri. "Ci aspetta un impegno difficile e anche molto sentito dai nostri tifosi - ha aggiunto il tecnico viola -. Stamani abbiamo avuto un confronto davvero schietto con i ragazzi della curva Fiesole, faremo di tutto per ben figurare contro un avversario di valore che punta a risalire dopo la penalizzazione". Tra i viola torna convocato Castrovilli mentre slitta il rientro di Sottil.