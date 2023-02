Calcio; Pioli, elogi e critiche esagerati se alleni il Milan

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Il Milan non cambia il modulo a tre difensori già sperimentato contro l'Inter e Stefano Pioli non si cura delle critiche piovutegli addosso all'indomani del derby: "Non credo ci siano sistemi vincenti o perdenti, ma principi di gioco. E no, non credo che ci siano giocatori che paghino in particolare il nuovo assetto". Il mister incassa anche le parole di chi, come Arrigo Sacchi, aveva parlato di confusione e due anni di lavoro sconfessati: "Ho fatto le mie valutazioni, ci manca la costruzione dal basso e una fase difensiva più solida.

Poi è chiaro che quando uno allena il Milan, gli elogi e le critiche siano sempre esagerate. L'allenatore del Milan deve fare di tutto per giocare bene e vincere, io non ci sto riuscendo e non posso aspettarmi complimenti. Ma non per questo ci sono scelte da rinnegare". Pioli le sue convinzioni, come già nelle scorse settimane, le cerca e le trova direttamente nel gruppo: "Sono molto concentrato e motivato, rimango positivo e sereno per quel che vedo nei miei giocatori. Non è mai mancata la fiducia in loro e in me stesso, ma tutti insieme siamo consapevoli di dovere fare di più". (ANSA).