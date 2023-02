Calcio: miglior tecnico Fifa, Ancelotti nella terna finale

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - C'è anche Carlo Ancelotti in corsa per 'miglior allenatore' della Fifa. Il tecnico del Real, che si è qualificato per la finale del mondiale per club e va a caccia dell'ennesimo trofeo, è nella terna del best coach in compagnia dell'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola e Lionel Scaloni, il ct dell'Argentina campione del mondo. Il vincitore sarà annunciato il prossimo 27 febbraio in una cerimonia a Parigi. (ANSA).