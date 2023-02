Calcio: presidenza Lega Pro; domani si vota, sfida Marani-Vulpis

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Ancora poche ore e si conoscerà il nome del nuovo presidente della Lega Pro. A sfidarsi nell'Assemblea straordinaria elettiva in programma domani a Roma presso il Salone d'onore del Coni saranno due giornalisti, Matteo Marani e Marcel Vulpis. Corrono per la carica lasciata vacante da Francesco Ghirelli, dimissionario dallo scorso 16 dicembre, e la scelta dei 59 club (la Juve Next Gen non puo' votare) ridara' una governance a una delle due componenti della Figc rimaste acefale. L'altra e' l'Aia, dopo le dimissioni del presidente arbitri, Alfredo Trentalange.

Marani, giornalista e storico, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Lega Pro in ticket con Gianfranco Zola nel ruolo di vicepresidente.

Vulpis, vicepresidente nella gestione Ghirelli e attuale facente funzione, corre insieme al manager Francesco Zicchieri e al fiscalista Alberto De Nigro, entrambi candidati per il ruolo di vicepresidenti. (ANSA).