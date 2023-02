Calcio: Al Ahly battuto 4-1, Real Madrid in finale Mondiale club

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Il Real Madrid conquista la finale del mondiale per club in corso in Marocco. La squadra di Ancelotti ha battuto gli egiziani dell'Al Ahly 4-1: ad aprire le marcature Vinicius al 42'. Nella ripresa il raddoppio al 1' con Valverde. L'Al Ahly accorcia su rigore al 20' con Maaloul. Poi Modric si fa parare dal dischetto, ma c'è ancora spazio per le merengues che vanno a segno in pieno recupero prima con Rodrygo e poi Arribas. Sabato la finalissima tra il Real e i sauditi dell'Al-Hilal, che a sorpresa ieri hanno eliminato il Flamengo.

