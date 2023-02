Milan, Ibrahimovic verso la convocazione

A quattro giorni dal rientro sui prati di Milanello dopo il lungo infortunio, Zlatan Ibrahimovic intravede la possibilità di una prima convocazione. Che potrebbe concretizzarsi già per la serata di venerdì, in occasione della sfida interna al Torino. Lo svedese ha svolto il lavoro con il gruppo e potrebbe già rispondere alla chiamata di Pioli, per essere anche fisicamente vicino alla squadra in questo momento difficile. Sebbene nelle gambe abbia un minutaggio forzatamente ridotto a causa del lungo stop, il ritorno di Ibrahimovic (escluso dalla lista dei convocabili in Champions League) rappresenterebbe un'importante iniezione di fiducia per un gruppo alle prese con un periodo estremamente complicato in termini di risultati.