Calcio: Lega B sostiene la Fondazione Meyer di Firenze

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - La Lega Serie B ribadisce il suo impegno per promuovere e sostenere la #RunforMeyer #RunforLove, la corsa virtuale promossa dalla Fondazione dell'ospedale pediatrico 'Meyer' di Firenze, in programma nel giorno di San Valentino. Per sostenere e supportare la #RunForLove sono state predisposte dalla Lega una serie di azioni per la 24/a giornata di Serie B (in programma il 10, l'11 e il 12 febbraio) con attività social #runformeyer, uscite stampa e attivazione di led bordocampo insieme a un messaggio speaker in tutti gli stadi.

Una collaborazione, quella con la Fondazione 'Meyer' che va avanti da diversi anni e che ha prodotto numerosi risultati e una grande soddisfazione da parte della famiglia della B, come ribadisce il presidente della Lega, Mauro Balata: "Noi affermiamo in modo deciso la responsabilità di un calcio che sia etico ma anche vicino e attento ai bisogni della gente. In questo senso - sottolinea Balata - un posto particolare lo ricoprono i bambini che soffrono, insieme a quelle strutture che si adoperano per curarli con le loro famiglie. Queste iniziative troveranno nella Lega B sempre una sponda di accoglienza e di supporto". (ANSA).