Calcio: Ascoli si affida a Breda dopo esonero Bucchi

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 06 FEB - Dopo diversi sondaggi l'Ascoli ha scelto Roberto Breda per affidargli la guida tecnica. Il neo allenatore bianconero succede a Cristian Bucchi, esonerato sabato scorso subito dopo la sconfitta dell'Ascoli sul campo del Cittadella. Breda si è legato all'Ascoli fino al termine di questo campionato di serie B.

Il tecnico sta dirigendo il primo allenamento con la nuova squadra e farà il suo esordio in panchina in occasione di Ascoli-Perugia in programma sabato prossimo allo stadio Del Duca alle ore 14. In carriera Breda ha allenato Reggina, Salernitana, Vicenza, Latina, Ternana, Entella, Perugia, Livorno Pescara.

