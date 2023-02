Monza, Palladino: "Contro la Sampdoria la partita più difficile"

(ANSA) - MONZA, 05 FEB - Il Monza si approccia "alla più difficile partita da che sono qui". Parola di Raffaele Palladino, che alla vigilia della sfida alla Sampdoria - domani alle 20.45 allo U-Power Stadium - non vuole concedersi il rischio di sottovalutare la gara, dopo i recenti risultati positivi.

"La Samp è una squadra viva, le cose ultimamente non le sono girate bene. Certo, ci fanno piacere gli attestati di stima ricevuti, ce li prendiamo e li custodiamo. Ma non accetto l'ipotesi di prendere sotto gamba un impegno, perché rischieremmo di rovinare questo momento bellissimo. In serie A non ci sono favoriti e sfavoriti, le partite sono tutte complicate e le piccole hanno dimostrato di saper vincere anche con le grandi".

Palladino tenta di non perdere il profilo basso con cui ha approcciato gli impegni precedenti: "Tutti vorrebbero che dicessi che il nostro obiettivo è un altro, ma dobbiamo essere consapevoli che siamo una neopromossa e che il nostro scudetto sarà la salvezza: siamo concentrati su quello". (ANSA).