Lorieri, oggi episodi particolari, ora integriamo i nuovi

(ANSA) - LA SPEZIA, 05 FEB - C'è Fabrizio Lorieri in conferenza stampa per lo Spezia al termine della vittoria del Napoli contro lo Spezia per 0-3. Squadra ligure che ha dovuto fare i conti con dieci assenze, tra infortuni e squalifiche, e con l'assenza stessa del suo tecnico, operato ad un'anca a Milano e ancora convalescente. "Abbiamo preparato la partita in settimana da remoto, in base alle indicazioni che ci dava mister Gotti e che ci dava il Napoli - spiega il suo secondo -.

Pensiamo di aver fatto un'ottima partita sotto il punto di vista dell'organizzazione e del coraggio. L'episodio all'inizio del secondo tempo ci ha condizionato, ma vogliamo prendere gli spunti positivi di questa sfida". Lo Spezia ha imbrigliato la capolista per 45 minuti, ma nel secondo tempo ha commesso tre errori difensivi clamorosi che hanno fruttato le tre reti degli ospiti. Prima Reca ha toccato con la mano un pallone innocuo nella propria area, poi un'uscita improvvida di Dragowski che si è fatto anticipare da Osimhen e infine un tentativo di dribbling di Caldara davanti alla propria porta intercettato da Kvaratskhelia. "Quando si subisce un gol c'è sempre un errore da parte di qualcuno. - dice Lorieri - Oggi ci sono stati episodi particolari, lo stesso rimbalzo del pallone sul rigore procurato ha condizionato Reca. Sono cose che possono capitare, ma abbiamo visto una reazione agli imprevisti di questa settimana e da questo vogliamo ripartire". Spezia che perde la terza partita consecutiva in campionato, attende Zurkoski e Nzola e spera di ottenere una spinta dai nuovi: Shomurodov, Esposito, Wisnieski, Krollis e Cipot. "E' un periodo complicato, ma stiamo inserendo giocatori importanti che si ritroveranno insieme a chi oggi non è a disposizione. Affronteremo il finale di campionato con armi importanti. Per come si sono posti i nuovi nei confronti di un nuovo ambiente siamo molto soddisfatti. Questa è la prima cosa che si percepisce. Secondo noi c'è un gruppo pieno di valori e aggiungerne altri, sia tecnici che morali, ci dà fiducia. Tutti avranno sicuramente l'occasione, da qui alla fine, per mettersi in mostra". (ANSA).