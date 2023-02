Calcio: Torino; Juric, manteniamo spirito e voglia

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - "Con questa vogliamo possiamo competere con tante squadre, è una vittoria importantissima perché arriva nella settimana con tre gare ravvicinate": il tecnico del Torino, Ivan Juric, esulta per il successo contro l'Udinese che vale il settimo posto in classifica. "L'importante è mantenere questo spirito, poi vedremo dove arriveremo - la risposta a chi gli chiede dell'Europa - anche perché dobbiamo continuare a crescere e a recuperare gli infortunati". In infermeria c'è l'ultimo arrivato, Ilic: "Credo nel ragazzo e sono contento che abbia scelto noi - dice sul serbo arrivato dal Verona e fermato da una botta alla caviglia - per lui ci metto la mano sul fuoco: se non fa il cretino, può diventare un giocatore molto forte". Anche Andrea Sottil sottolinea i meriti del Toro dopo l'1-0 maturato all'Olimpico Grande Torino: "Dobbiamo prenderne atto, hanno fatto bene - il commento del tecnico dei friulani - anche se a noi è mancata un po' di cattiveria e siamo stati meno incisivi rispetto ad altre occasioni". (ANSA).