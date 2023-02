Street artist omaggia Vialli, opera arte davanti stadio Genova

(ANSA) - GENOVA, 04 FEB - Ancora un omaggio per Gianluca Vialli. Lo street artist genovese Tiler in un blitz notturno ha dedicato un'opera d'arte dedicata a proprio davanti davanti allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Le piastrelle dell'artista che nasconde il volto con una maschera da scimmia hanno riprodotto il grande calciatore scomparso con la casacca scudettata della Sampdoria, due ali spiegate e l'aureola che lo trasformano in un angelo.

Tiler da molto tempo regala pezzi d'arte alla città, decorando muri di zone degradate, abbandonate e dimenticate con l'obiettivo di accendere 'una luce' di denuncia, di ricordo, attraverso la bellezza. A Natale l'artista voluto distribuire alcune speciali piastrelle sotto l'albero di piazza De Ferrari.

