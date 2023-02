Premier: Arsenal ko dopo cinque mesi, l'Everton fa festa

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Dopo cinque mesi senza subire sconfitte, l'Arsenal capolista della Premier League cade a Liverpool, sul campo dell'Everton, nella 22/a giornata. Per i 'Gunners' si tratta della seconda battuta d'arresto in campionato. Dal canto loro i 'Toffees' celebrano il nuovo allenatore Sean Dyche. La sua cura sembra funzionare e la conferma arriva dall'1-0 inflitto oggi alla formazione guidata dallo spagnolo Mikel Arteta, grazie alla rete firmata dal difensore polacco James Tarkowski dopo 15' di gioco del secondo tempo. L'Arsenal resta dunque fermo a 50 punti, il Manchester City insegue a quota 45: entrambe le compagini a oggi hanno giocato 20 partite, ma i 'Citizens' domani saranno in campo per la 21/a volta a Londra contro il Tottenham di Antonio Conte (ore 17,30). (ANSA).